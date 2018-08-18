Dilmen: Ali Koç Emre G.Saray'ı istiyorsa almayız dedi

Rıdvan Dilmen NTV'ye bağlanarak Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transferini değerlendirdi.

İşte Dilmen'in sözleri:

EMRE AKBABA'YI KUTLUYORUM

"Biz uzaktan izliyor, yakından duyuyoruz. Muhtemelen Galatasaray, Emre Akbaba ile prensipte anlaşmıştı. Alanyaspor ile de anlaşamayınca Fenerbahçe devreye girdi. Alanyaspor ile Fenerbahçe anlaştı diye tahmin ediyorum. Burada Emre Akbaba'nın duruşunu da kutluyorum. Ali Koç'un da "Emre Akbaba, Galatasaray'da oynamak istiyorsa devreden çıkarız" dediğini biliyorum. Emre Akbaba ilk günden bugüne kadar bu duruşu sergiledi. Alanyaspor en değerli anında satmak istiyordu. Galatasaray ile görüşmeleri olumsuz gidince devreye Fenrebahçe sokuldu. Önemli olan oyuncunun istediği takıma gelmesi. Bence de Emre Akbaba doğru kararı verdi."