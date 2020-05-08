Dilmen: Suriyeli çocuklar ölürken neredeydiler

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın zor günlerden geçtiği dönemde NTV'de yayınlanan bir programa konuk olan Rıdvan Dilmen, salgın ve futbol gündemine ilişkin konuştu.

Dilmen, birlik olma zamanı olduğuna vurgu yaptı.

''SURİYELİ ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN, ALLAH'A ŞİKAYET EDECEĞİM SİZİ DİYORDU''

Almanya hükümetinin koronavirüs aşısı nedeniyle 7.5 milyar toplamak istediğini belirten spor yorumcusu, ''Ülkemizde şu anda gerçekten de birlikte olma zamanı, siyaset yapacak halimiz yok, bizi ilgilendirmez. Merkel 7.5 milyar toplamak istiyor, neden? Aşı için. Suriyeli gariban çocuklar ölürken, 'Allah'a şikayet edeceğim sizi' diyordu, 1 lira para yollamıyordunuz, bir tek Türkiye Cumhuriyeti yardımcı olmaya çalıştı. Canları yanınca para toplayalım diyorlar.'' ifadelerini kullandı.

''ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI REZALET''

Liglerin 12-13-14 Haziran haftasında başlamasıyla ilgili de konuşan Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaların rezalet olduğunu söyledi.

Konunun kaosa sürüklendiğini söyleyen Dilmen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamanın özeti, rezalet. Amatörlerimizin, BAL'daki çocukların ne suçu var. Onları dillendirmeyin, hatta hemen karar verin, size ekonomik destek vermeye çalışacağız deyin. Rıza Hoca, oynamak istemediğini beyan etti. Başkan oynamak istiyor dedi bana, ne yapacağız şimdi? Galatasaray gruplar halinde 28 Nisan'dan beri çalışıyor, Sergen Yalçın da çalışıyor, oyuncuları yurt dışından getirdiler. Bir önerim olacak, 12 değil de 26'sında başlanabilir. Niye? Oyuncuların karantinadan çıkmak için daha 10 günleri var. Bu işi kaosa götürüyorlar, çok da sıkıntı oluyor.''