Dimitrov namağlup yarı finale

ATP Finalleri Pete Sampras Grubu'nun son maçında daha önce yarı finali garantilemiş olan Grigor Dimitrov, sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekilen Rafael Nadal'ın yerine turnuvaya dahil olan Pablo Carreno Busta'yı 6-1'lik iki setle mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı.

1 SAAT 2 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ

İlk servislerinden %95 oranında puan çıkarmayı başaran 6 numaralı seribaşı Dimitrov, maç boyunca varlık gösteremeyen dünya 10 numarası rakibinin servisini 5 kez kırarak 1 saat 2 dakikada maça nokta koydu.

Dimitrov'un yarı finaldeki rakibi, kendisi gibi ilk kez katıldığı ATP Finalleri'nde gruptan çıkmayı başaran dünya 9 numarası Jack Sock olacak.