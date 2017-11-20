Dimitrov sezonun ilk zaferini elde etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın şampiyonu, 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile 7 numaralı seribaşı David Goffin arasındaki maçın ardından belli oldu.

DİMİTROV 2-1 KAZANDI

Sezon sonu turnuvasında ilk kez final oynayan tenisçilerin mücadelesinde ilk set, 7-5 ile Dimitrov'un oldu. Fakat pes etmeyen Goffin, 6-4'lük skorla maçı final setine taşıdı.

Başa baş giden final setinin 6. oyununda servis kıran Dimitrov, seti 6-3, 2,5 saat süren karşılaşmayı da 2-1 kazandı. Kariyerinin en büyük başarısını elde eden 26 yaşındaki Bulgar raket, toplamda 8. tekler şampiyonluğuna ulaştı.