Dinamo Zagreb-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Damien Comolli, Mert Günok ve Merih Demiral'ın altyapıdan yetişmesine rağmen elden çıkarılmasına sitem etti.

Fenerbahçe'nin son dönemde parlayan genç ismi Elif Elmas, bu akşam oynanacak Dinamo Zagrep maçında Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından izlenecek.

Bir süredir Burak Yılmaz'la sorun yaşayan Trabzonspor Yönetimi, tesislere pankart asarak golcü futbolcuya gönderme yaptı.

Cengiz iyi oynasa da Roma fark yedi

Fatih Terim'in çalışmadığı gerekçesiyle kadroya almadığı Feghouli, Galatasaray'dan ayrılıyor. Cezayirli futbolcuya Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan teklifler var.

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Askere alınan İranlı futbolcunun başına gelenler

İran asıllı İsveçli futbolcu Mahan Baghdadi, bir çok meslektaşı gibi hayallerinin peşinden koştu. Ancak 23 yaşındaki oyuncu peri masalı yerine kâbus yaşadı.