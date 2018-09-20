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Dinamo Zagreb-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk oluyor.

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe - CANLI SKOR
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Mücadelede ikinci yarı oynanıyor...

DiNAMO ZAGREB 2-1 FENERBAHÇE

46' Neustadter

27' Hajrovic

16' Sunjic

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya geliyor.

Mücadele beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Dinamo Zagreb: Livakovic, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Orsic, Gojak, Stojanovic, Hajrovic, Gavranovic, Orsic

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener, Reyes, Neustadter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Elif Elmas, Alper, Benzia, Aatıf, Frey

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