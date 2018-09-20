Dinamo Zagreb-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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Mücadelede ikinci yarı oynanıyor...
DiNAMO ZAGREB 2-1 FENERBAHÇE
46' Neustadter
27' Hajrovic
16' Sunjic
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya geliyor.
Mücadele beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Dinamo Zagreb: Livakovic, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Orsic, Gojak, Stojanovic, Hajrovic, Gavranovic, Orsic
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener, Reyes, Neustadter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Elif Elmas, Alper, Benzia, Aatıf, Frey