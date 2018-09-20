Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. Mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağı henüz açıklanmadı.
NOT: Maçı yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Dinamo Zagreb
Zagorac
Leovac
Theophile
Dilaver
Ademi
Hajrovic
Gojak
Stojaovic
Olmo
Budimir
Orsic
Fenerbahçe
Harun
Şener
Neustadter
Skrtel
İsmail
Jailson
Mehmet Topal
Ayew
Benzia
Eljif Elmas
Slimani