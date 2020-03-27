Dinamo Zagreb, indirim talebini reddeden antrenörleri kovdu

Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin durmasının ardından maaşlarında indirimine gitmelerini istediği teknik direktör Nenad Bjelica ve 6 yardımcısının sözleşmesini feshetti.

FUTBOLCULAR VE TEKNİK EKİP İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ

Dinamo Zagreb, futbol liginin ertelenmesi ve gelirlerin düşmesi nedeniyle futbolcular ve teknik ekip dahil tüm kulüp çalışanlarından maaşlarında indirime gitmelerini talep ederken, futbolcular ve teknik ekip bunu kabul etmedi.

YÖNETİM, TEKNİK DİREKTÖR VE YARDIMCILARINI KOVDU

Yaşanan gelişmelerin ardından kulüp yönetimi Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın 6 yardımcısının görevine son verirken, ülke medyasında çıkan haberlerde, Bjelica'nın görevine son verilmemesinin nedeni olarak anlaşmasındaki yüksek tazminat gösterildi.

Bu arada Hırvatistan'daki vaka sayısı 551'e çıkarken, can kaybı 3 olarak açıklandı.