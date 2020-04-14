Dinu Graur: Engin Fırat, Klopp gibi

Romanya ekiplerinden Astra Giurgiu'da top koşturan ve aynı zamanda da Moldova A Milli Takım futbolcusu olan Dinu Graur, gerçekleştirdiği bir röportajda Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat hakkında açıklamalarda bulundu.

''ENGİN FIRAT, TAKIMIN ATMOSFERİNİ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ''

Başarılı futbolcu, tecrübeli çalıştırıcının milli takımın başına geçtikten olumlu bir hava içine girdiklerini belirterek, "Engin Fırat yönetimindeki üç maçtan sonra hepimizde, sonraki maçlarda iyi sonuçlar alabileceğimiz inancı oluştu. Türk teknik adam ekibin atmosferini tamamen değiştirdi ve bize o özgüveni aşıladı. Bana göre o Jürgen Klopp gibi." ifadelerini kullandı.