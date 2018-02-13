Dirar Başakşehir galibiyetini kutladı

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, maç öncesi ev sahibi ekibin favori olarak gösterildiği maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Karşılaşmada başarılı bir oyun ortaya koyan Nabil Dirar, Başakşehir galibiyetini 3 güzelle Ortaköy'deki bir mekanda kutladı.
FOTOĞRAFLARIN SİLİNMESİNİ İSTEDİ
Saat 05.30'da güzellerle kapıda beliren Nabil Dirar, patlayan flaşlarla şoke oldu.
Futbolcunun yanındaki arkadaşları devreye girip muhabirin gotoğraf makinesini almaya çalıştı.
İngilizce küfürler edip eliyle görüntü alınmasını engellemeye çalışan kişi, başarılı olamayınca para teklif edip fotoğrafların silinmesini istedi.