Dirar: Derbi stresi yüzünden yenildik

Yayıncı kuruluşa konuşan Faslı futbolcu Dirar, "Tam olarak nereden başlamak lazım bilmiyorum ama derbi stresi yaşadık. Ligdeki gidişattan dolayı çok önemli bir maçtı. Özellikle onlar için çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde çok ağır bir yenilgi almışlardı. Biz günümüzde değildik. Hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Kötü oynadık. Rakibe çok alan bıraktık. Takım halinde birlik halinde oynayamadık. Özellikle 1-1'den sonra organizasyonumuzu tamamen kaybettik. Kötü de oynasak bizi çok üzen bir sonuçtu" ifadelerini kullandı.

Dirar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Vodafone Park'ta bir maç daha oynayacaklarının hatırlatılması üzerine "Daha iyi olmalıyız. Çok daha iyi oynamalıyız. Kupa iki ayaklı, ona göre bir oyun ortaya koymalıyız. Artık bu maçı unutmalıyız. Bu akşam Fenerbahçe değildik ve umuyorum ki gerçek Fenerbahçe'yi perşembe günü gösteririz" dedi.