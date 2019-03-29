Dirar: Fenerbahçe için ölürüm

DHA'ya konuşan Fenerbahçeli futbolcu Dirar, sahada ne kadar mücadeleci bir futbolcu olduğundan bahsetti.

Futbolu çok sevdiğinin herkes tarafından bilindiğini ifade eden Dirar, kadro dışı kaldığı dönemde de futbol oynamaya, futbol için çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

İşte o röportajın bir kısmı:

SERT ÇALIŞMALAR YAPIYORDUK

''Küçük bir grubumuz vardı Dereağzı'nda beraber çalışıyorduk. Aatif, Volkan, Uygar ve Ozan ile birlikte çalışıyorduk. Çok da iyi çalışmalar yapıyorduk. Günde bir buçuk saatlik antrenmanlar yapıyorduk ama gerçekten son derece yoğun bir antrenman geçiyordu bizim için. Sert çalışmalar yapıyorduk. Bazen öğleden sonra da Aatif ile birlikte salona geçip birbirimizi motive ediyorduk. Aynı zamanda arkadaşlarımızla da maçlar yapıyorduk ki formumuzu kaybetmeyelim. Bu şekilde futbol oynamaya devam ettik, çalışmaya devam ettik. Ben şunu biliyordum, Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusuydum."

BİRİSİ ÖLECEKSE O KİŞİ BEN OLURUM

"Eğer Fenerbahçe'de şans bulamazsam başka yerde yine şans aramaya devam edecektim. Başka yerde futbol oynamaya devam edecektim. Kimse benim futbola olan motivasyonumu, moralimi futbola olan aşkımı kıramaz. Bu şekilde devam ettim çalışmalara ve çok şükür yeniden takımdayım. Varımı yoğumu veririm takımım ve taraftarlar için. Ben Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum ve Fenerbahçe sahaya çıktığında da ölmek gerekecekse ilk ölmesi gereken kişi benim. Bu tutkuyla bağlıyım futbola ve takımıma."