Dirar: Fenerbahçe'yle de şampiyon olmak istiyorum

Fenerbahçeli Nabil Dirar, İstanbul’daki evinin kapılarını ülkesinden gelen misafirlerine açtı. Fas televizyon kanalı 2M, yıldız futbolcuyla evinde bir röportaj gerçekleştirdi.

Yeni takımındaki durumu, İstanbul’daki yaşantısı ve Fas Milli Takımı’yla çıkmaya hazırlandığı Dünya Kupası’yla ilgili görüşlerini kayda geçirdi. Dirar’ın ailesinin de dahil olduğu çekimlerde, sarı-lacivertli ekipteki takım arkadaşı Aaatıf Chahechouhe da kendisine eşlik etti.

MONACO'DA TARAFTAR YOKTU

Nabil Dirar, “Monaco'yla sampiyonluklar yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye geldim. Bu sene bir şampiyonluk da Fenerbahçe ile yaşamak istiyorum. Fransa'da altı sene geçirdikten sonra yeni bir maceraya atılmak istedim. Ben böyle bir istek içindeyken Fenerbahçe'den teklif gelince kabul ettim. Müthiş taraftarı olan, dev bir ekibe geldim. Monaco'da bunun çok eksikliğini hissettim. Orda doğru düzgün taraftarımız yoktu” dedi.

Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibinden kadrosuna kattığı oyuncu şöyle devam etti:

“Türkiye’de futbol, Avrupalı ve Afrikalı futbolcuların da katkısıyla gelişim halinde. Ülke futbolunun daha çok güce-dayanıklılığa dayalı, fiziki bir yapısı var. Ayrıca tekniğin öne çıktığını da söyleyebilirim. Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Her maça kazanmak için çıkan hırslı bir futbolcuyum. Üst seviyede kalmak için takım idmanları dışında evde çalışma yapıyorum."

"Aaatıf Chahechouhe iyi arkadaşım. Fenerbahçe’de bana çok yardımı dokundu. Çünkü kendisinin Türkçesi çok iyi. Burada yeni takımımda vatandaşım olan Faslı bir futbolcu bulduğum için çok mutluyum.”