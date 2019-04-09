Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Genelde gergin geçen derbi öncesi yine tansiyonu yükseltecek bir olay yaşandı.

DİRAR'DAN GALATASARAY'A KÜFÜR

Sosyal medyada ortaya çıkan videoda Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Dirar, Galatasaray'a küfrediyor. Çekilen videoda 33 yaşındaki futbolcunun, "Dirar Cimbom'un anasını s....." dediği duyuluyor.

Bir grup taraftar tarafından çekilen video, kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Nabil Dirar Galatasaray'a küfretti - VİDEO

GALATASARAY TARAFTARI CEZA ALMASINI İSTİYOR

Dirar'ın küfrettiği videoyu paylaşan Galatasaray taraftarları geçmişte yaşanan örneklerden yola çıkarak Dirar'ın da ceza almasını istiyor.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Melo'nun, bir tweet'i retweet ettiği için 2 maç ceza aldığını hatırlatan sarı-kırmızılı taraftarlar, Dirar'ın da benzer bir uygulamayla ceza almasını talep ediyor.

TFF, bu tarz sosyal medya paylaşımları nedeniyle futbolcu, teknik adam ve yöneticilere ceza verebiliyor.