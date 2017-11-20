Dirar: Galatasaray'ın yenilmesi bizi motive etti

Fenerbahçeli Nabil Dirar, Sivasspor maçının ardından lider Galatasaray'ın Başakşehir karşısında aldığı yenilginin kendilerini motive ettiğini söyledi.

Faslı futbolcu Dirar şunları söyledi; "Son iki maçta kazanmak üzereyken son dakikalarda goller yedik. O akşamların ardından bu akşamki maç önemliydi. Kafanızın bir köşesinde mutlaka kalıyor ve etkiliyor bu yaşadıklarınız sizi. Galatasaray'ın aldığı yenilgi bizi motive etti. Başımızı öne eğmeden yola devam edebileceğimizi ve şampiyonluk yarışına sonuna kadar devam edebileceğimizi gördük. Yeterince puan kaybettik bu akşama kadar. Bu maça kadar çok sayıda bireysel hata yaptık. Golleri yediğimizde başımızı kolay öne eğdik. Bu akşam sahaya enerjik olma düşüncesiyle çıktık. Rakibe baskı yapıp agresif olmak istedik. Bu agresifliği gösterirsek fark yaratırız. Biz Fenerbahçe'yiz. Sahamızda bizim için 1-0 da yeterli olmaz."