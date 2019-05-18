Dirar: Küme düşeceğimizi düşündüm

Sarı-lacivertli ekibin deneyimli oyuncusu Dirar, Fransız basınına bir röportaj verdi. Faslı oyuncu küme düşebileceklerini düşündüğünü de itiraf etti.

EN KÖTÜSÜNÜ DÜŞÜNDÜM

"Bu sezon uzun süre düşme hattına yakın oldunuz. Bazen en kötüsünü düşündüğün oldu mu?" şeklinde soruya cevap veren Dirar, "Evet. Bunu düşündüm. Çünkü çok şanssız maçlar oynadık. Kazanamadık, gol atamadık ve alt sıralardaki diğer takımların kazandığını gördük. Gerçekten korkmuştuk ama son dönemde kazanmaya başladık ve nefes aldık." dedi.

Sezonu değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Bu yıl iyi geçmedi ama olumlu anlamda bazı şeyler de yaptık. Neticede yeni bir başkan, yeni bir yönetim ve yeni bir teknkik direktörle başladık. Sezon başlarında pek fazla oynamadık. Ligin ikinci yarısında takıma döndüm. Takımdaki yerimi kazanmayı başardım. Bu yıl herkes için zor oldu. Gelecek yılın, bu yıldan daha iyi olacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftar baskısından da bahseden Dirar, "Fenerbahçe büyük bir kulüp. Geçen sezonu ikinci sırada bitirdik. Bu yıl daha kötü bir sezon geçirdik. Taraftarların baskısından dolayı sahada rahat olmadığımız bir gerçek." ifade etti.