Dirar Monaco'ya, Soldado Getafe'ye gidiyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon için yeniden yapılanmaya gidiyor. Birçok futbolcuyu göndermeyi planlayan sarı-lacivertlilerde, Soldado ve Dirar'ın da takımdan ayrılacağı aktarıldı.

GETAFE İSPANYA'YA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Soldado, La Liga'da 5. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Getafe'yle anlaştı. Deneyimli futbolcunun İspanyol ekibiyle 2 yıllık ön protokol yaptığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği eski takımına dönüyor.

DİRAR: MONACO NEDEN OLMASIN

Fenerbahçe'yle 1 yıl daha kontratı bulunan Dirar da takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Fransa'da katıldığı bir televiyon programında, "Monaco'ya geri döner misin?" sorusunu cevap veren Dirar, "Monaco'ya geldiğimde Ligue 2'yi tanıdım, sonra Ligue 1'de oynadım. Sonunda bir şampiyonluk kazandım. Monaco'da unutulmayacak anılarım var. Geri dönmek mi? Neden olmasın" şeklinde konuştu.