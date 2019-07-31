Dirar: Taraftarlarımızdan özür diliyorum

Dün akşam oynanan ve 6-1'lik gibi farklı bir skorla biten Fenerbahçe- Bayern Münih mücadelesinde, kötü performansı nedeniyle taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Faslı oyuncu, maç devam ederken sahadan çıkmak istedi.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dirar;

"Sahada gösterdiğim davranıştan dolayı herkesten özür diliyorum çünkü sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadım ama taraftarlarımızı da anlıyorum onlar da sinirlendir çünkü çok daha iyisini yapmalıydık." dedi.

"SİZLER İÇİN HAYATIMI VERİRİM"

Yaptığı paylaşımda sözlerine devam eden Dirar, "Ben her zaman formamı sonuna kadar terlettim ve ne sahada ne de antrenmanda çalışmaktan hiçbir zaman kaçmadım. Eğer ben bu kulüpteysem bu kulübümü, sizleri sevdiğim içindir ve sizler için hayatımı veririm. Tekrar taraftarlarımızdan özür diliyorum. Haydi F.Bahçe" notuyla açıklamasını noktaladı.