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Dirar: Türkiye'nin en büyük kulübündeyim

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, koronavirüs salgını sırasında kulübünün büyüklüğünü bir kez daha anladığını söyledi.

| Haber Merkezi
Dirar: Türkiye'nin en büyük kulübündeyim
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Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nabil Dirar, Fas basınına konuştu.

Tecrübeli oyuncu, yönetimin bu zor günlerde oyunculara sahip çıktığını belirterek sarı-lacivertli kulübe övgüler yağdırdı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

34 yaşındaki futbolcu,"Fenerbahçe salgın sürecinde oyuncularına sahip çıktı. Güvenli bir şekilde, evlerimizde çalışıyoruz. Bir kez daha iyi ki Fenerbahçe'yi seçmişim dedim. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim." ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTIK"

Dirar röportajda, takım olarak son iki sezonda büyük hayal kırıklığı yaşattıklarını da söyledi.

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