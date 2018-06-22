Dirar ve Belhanda'dan veda açıklaması: Futbol acımasız

Fas Milli Takımı'nın Türkiye'de oynayan iki futbolcusu Nabil Dirar ve Younes Belhanda, kupadan elenmeleri hakkında konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Fenerbahçe forması giyen Dirar, ''Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Futbol çok acımasız bir oyun. Mükemmmel olduğumuzu söyleyemeyeceğim çünkü kaybettik. Büyük takımlarla oynadığınızda gol atmak için 100 şansa girmelerimne gerek olmuyor. Tek bir fırsat bulup gol atıyorlar. Hayat böyle. Bize inananları üzdüğümüz için hayal kırıklığı içerisindeyiz. Artık tek maçımız kaldı. Onu kazanıp Fas'a başımız dik gitmek istiyoruz. İran maçında rakibimize gereken saygıyı göstermedik. O maçı rahatça kazanacağımızı düşünmüştük. Çok açık hatalar yaptık, artık geriye dönemeyiz.'' şeklinde konuştu.

"FUTBOL ACIMASIZ BİR OYUN"

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda ise ''Futbol acımasız değil, gerçekçi. Eğer gol atamazsanız kazanamazsınız. İlk maçımızı kazanmamız gerekiyordu. Portekiz maçında da elimizden geleni yaptık ama olmadı. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.'' dedi.