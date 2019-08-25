Dirar'ın golü sonrası Ali Koç'un sevinci

Geçen yıl tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. Üst üste gelen 2 galibiyete en çok sevinenlerin başında ise Ali Koç geliyor.

ALİ KOÇ'UN GALİBİYET SEVİNCİ

Başkanlık dönemi boyunca alınan kötü sonuçların ardından tribündeki üzgün halleriyle kameralara yansıyan Koç, Başakşehir karşılaşmasının son dakikasında gelen gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Mücadelenin 1-1 devam ettiği dakikalarda Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Nabil Dirar'ın kafa golü sonrası protokol tribününde yer alan Başkan Ali Koç, adeta kendinden geçti. Koç'un bu anları objektiflere de yansıdı.

(Fotoğraf: Hüseyin Çağlar)