Dirk Nowitzki 1 sezon daha devam edecek

Dirk Nowitzki'nin NBA'da forma giydiği tek takım olan Dallas Mavericks ile yola devam edeceği öne sürüldü.

Yahoo Sports'tan Shams Charania'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde oyuncu opsiyonunu kullanarak kontratından çıkan ve takımına daha fazla maaş boşluğu sağlayan Dirk Nowitzki'nin önümüzdeki sezon için 5 milyon dolara oynayacağı ifade edildi. 2018/19 sezonunun Dirk Nowitzki için profesyonel kariyerinin son sezonu olabileceği vurgulandı.

40 yaşındaki Dirk Nowitzki, NBA kariyerinde çıktığı 1471 maçta 38.3 üçlük yüzdesiyle 21.2 sayı, 7.7 ribaunt ve 2.5 sayı ortalamaları yakaladı.