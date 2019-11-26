Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar

Deplasmanlarda bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'nin, Malatya'da da puan kaybetmesi Başkan Ali Koç'u kızdırdı.

Almanya'da Türk spor kulübü Pforzheim Fatihspor, bir ay içinde ikinci kez kundaklandı. Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği belirtilen kulüp binası, adeta küle döndü.

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" dedi.

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Balotelli'ye başkanı da ırkçılık yaptı

İtalya'da ırkçı saldırılara uğrayan Balotelli'ye, bir darbe de kulübü Brescia'nın başkanından geldi. Başkan, Balotelli'yi soran gazetecilere, "Siyah olduğu için kendini temizlemekle uğraşıyor" dedi.