Diyarbakır Peyasspor hokeyde üçüncü oldu

12-16 Aralık tarihleri arasında Malatya’da gerçekleşen müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Türkiye’nin en iyi takımlarının yer aldığı müsabakalarda Diyarbakır Peyasspor erkek takımı, üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Diyarbakır Peyasspor Kulüp Başkanı Mehmet Veysi Koyun, Malatya’da gerçekleşen şampiyonanın çok zorlu geçtiğini söyledi. Koyun, gençlerden kurulu ekipleriyle Malatya’da çok iyi maçalar çıkardıklarını kaydetti. Koyun, yaptıkları 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puanla ligi 3. sırada tamamladıklarını belirtti.

OYUNCULARIMIZ GENÇ VE YERLİ

Koyun, şöyle konuştu: "Üçüncü olan takımımızın kupa ve madalyasını Anadolu Ateşi Spor Kulüp Başkanı Savaş Yılmaz verdi. Malatya’da üçüncü olan sporcularımızın tamamı kendi altyapımızdan çıktı. Hiç bir transferimiz yok. Oyuncularımız yerli ve genç. Geleceği olan sporcular. Ayrıca Malatya’da ortaya konulan mücadele, hokey camiasının takdirini kazandı. Bu ekinimizin yaş ortalaması 18. Takımımız aynı zamanda ligin en genç ekibi hüviyetindedir. Gelecek için çok umut vadeden takımımızın hedefi şampiyonluk ve Milli takımlara daha fazla sporcu vermektir. Planlı, programlı ve disiplinle yapılan antrenmanların karşılığı olarak alınan lig üçüncülüğü bizim için çok anlamlıdır."

Başkan Koyun, kendilerine önemli destekler verildiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Müsabakalara hazırlık aşamasında ve lige gidiş dönüşlerinde bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen çok önemli isimler var. Onları dile getirmesek, yaptığımız derece eksik kalır. Bu nedenle başta Diyarbakır Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu’na başta olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Akın Erime ve ekibine teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve bizimle birliktesiniz."



