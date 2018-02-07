Diyarbakırspor için yapılan stat Amed'a kaldı

Atatürk Stadı'nın Diyarbakırspor'un ihtiyacını karşılamaması üzerine 2015 yılında yapımına başlanan yeni stat artık bitmek üzere.

MALİYETİ 100 MİLYON TL

33 bin seyirci kapasiteli stat çimlerinin serilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak.

Yeni stadın 100 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.

2. AMATÖR KÜME'YE DÜŞTÜ

Görkemli stat açılmaya hazırlanırken ortada büyük bir sorun gözüküyor.

O da son olarak 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de yer alan Diyarbakırspor'un o tarihten bu yana hızla inişe geçerek 2.Amatör Küme’ye kadar düşmesi.

AMEDSPOR'A KALDI

Diyarbakırlılar, Diyarbakırspor için yapılan stadın içini doldurabilecek bir takımın oluşturulmasını istiyor.

Son dönemde Diyarbakır'da en iyi çıkışı yapan takım olan Amedspor'un yeni statta oynaması bekleniyor.