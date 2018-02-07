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Diyarbakırspor için yapılan stat Amed'a kaldı

Diyarbakırspor için yapımına başlanan 33 bin kapasiteli stat hizmete açılma aşamasına geldi. Ancak bu süreçte Diyarbakır ekibi 2. Amatör Küme’ye kadar düştü.

Diyarbakırspor için yapılan stat Amed'a kaldı
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Atatürk Stadı'nın Diyarbakırspor'un ihtiyacını karşılamaması üzerine 2015 yılında yapımına başlanan yeni stat artık bitmek üzere.

MALİYETİ 100 MİLYON TL

33 bin seyirci kapasiteli stat çimlerinin serilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak.

Yeni stadın 100 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.

Diyarbakırspor için yapılan stat Amed'a kaldı

2. AMATÖR KÜME'YE DÜŞTÜ

Görkemli stat açılmaya hazırlanırken ortada büyük bir sorun gözüküyor.

O da son olarak 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de yer alan Diyarbakırspor'un o tarihten bu yana hızla inişe geçerek 2.Amatör Küme’ye kadar düşmesi.Diyarbakırspor için yapılan stat Amed'a kaldı

AMEDSPOR'A KALDI

Diyarbakırlılar, Diyarbakırspor için yapılan stadın içini doldurabilecek bir takımın oluşturulmasını istiyor.

Son dönemde Diyarbakır'da en iyi çıkışı yapan takım olan Amedspor'un yeni statta oynaması bekleniyor.

Amedspor maça çıkmama kararı aldı

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