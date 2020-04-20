Djokovic: 3 milyon dolarlık fon oluşturacağız

Tenisin üç büyüğü, salgın sürecinde ekonomik zorluk yaşayan meslektaşları için harekete geçiyor.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal ile birlikte ATP sıralamasında alt basamaklarda yer alan tenisçilere yardım edeceklerini açıkladı.

3 MİLYON DOLARLIK FON OLUŞTURULACAK

Sırp sporcu, dünya sıralamasında 250 ve 700'üncü basamaklar arasında yer alan tenisçiler için ilk etapta 3 milyon dolarlık bir fon oluşturacaklarını söyledi.

Söz konusu rakam, ilerleyen dönemde 4.5 milyon dolara da çıkabilir.

Djokovic, yaratacakları fona diğer sporcuların da destek olabileceğini söyledi.

SEYİRCİSİZ TURNUVA HAZIRLIĞINDALAR

Temmuz ortasına kadar askıya alınan teniste mayıs ayında özel bir turnuva düzenlenmesi de gündemde. Ünlü antrenör Patrick Muratoğlu, mayıs ve haziran aylarında seyircisiz bir organizasyonun hazırlıklarını yaptığını duyurdu. Fransa'nın Nice kentinde yer alan tenis akademisinde maçları oynatmayı planladığını duyuran Muratoğlu, 10 maça sahne olacak turnuvanın beş hafta süreciğini ifade etti.