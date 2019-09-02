Djokovic ABD Açık'a veda etti

BD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 4. turda elendi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu Djokovic, 4. turda 23 numaralı seribaşı Stan Wawrinka ile karşılaştı.

Turnuvada 2016'nın şampiyonu Wawrinka, 3'ü ABD Açık'ta olmak üzere 16 grand slam zaferine sahip Djokovic karşısında ilk iki seti 6-4 ve 7-5'lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçti. İsviçreli Wawrinka, üçüncü sette 2-1 üstünlüğü bulunduğu sırada Djokovic'in omuz sakatlığı nedeniyle karşılaşmadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.