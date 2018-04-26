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Djokovic erken vedalara devam ediyor

Dünya 140 numarası Martin Klizan'a mağlup olan Sırp tenisçi, ATP Barcelona'ya henüz ikinci turda havlu attı.

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Djokovic erken vedalara devam ediyor

Sırp sporcu Novak Djokovic, Barcelona Açık Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti.

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Djokovic, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci turunda ATP klasmanında 140. sırada yer alan Slovak Martin Klizan ile karşılaştı.

28 yaşındaki Klizan, toplam 90 dakika süren mücadeleyi 6-2, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazandı. Kariyerinde 12 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, sakatlığının ardından katıldığı beş turnuvada da çeyrek final göremeden elendi.

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