Djokovic'i eleyen Nadal finalde

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, finale yükseldi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın yarı final mücadelesinde dünya klasmanında 2. sırada yer alan Nadal ile 18. basamaktaki Djokovic karşı karşıya geldi. Turnuvada daha önce yedi kez şampiyonluk yaşayan Nadal, toprak kortta oynanan ve yaklaşık iki saat süren maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Nadal'ın finaldeki rakibi Marin Cilic-Alexander Zverev maçının galibi olacak. 21 yaşındaki Zverev, geçen yıl Roma'da şampiyonluğa ulaşmıştı.