Djokovic'ten Cilic karşısında rahat galibiyet

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic, Marin Cilic'i 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Finalleri'nde, 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic karşılaştı. Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, grup lideri olarak yarı finale yükseldi.
Bugün oynanacak yarı final maçlarında 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson karşı karşıya gelecek.