Djokovic'ten Cilic karşısında rahat galibiyet

1 Ozan Tufan benini aldırdı Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, kendisi hakkında yapılan capslerden rahatsız olduğu için yüzündeki beni ameliyatla aldırdı.

2 Sinan Gümüş Konyaspor maçında yok Sakatlık belası Galatasaray'ın yakasını bırakmıyor. Hazırlık maçında sakatlanan Sinan Gümüş, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

3 Tolgay'ın menajeri F.Bahçe'yle görüştü Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan, kendisine takım arıyor. Menajer Ahmet Bulut, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

4 A.Kocaman F.Bahçe'den kovulan antrenörleri yanına aldı Fenerbahçe'de hain ilan edilerek kovulan Turgay Altay, Alper Aşçı ve Murat Öztürk, Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapacak.

5 Ünal Karaman: Fenerbahçe bizden korksun Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

6 Koeman: Valbuena'nın sözleşmesini uzatın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Koeman, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Valbuena'nın takımda kalmasını istedi.

7 Fikret Orman'dan 'paralar nerede' diyenlere cevap Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Paralar nerede" diye bağıran siyah-beyazlı taraftarları Divan Kurulu toplantısında sert bir dille eleştirdi.

8 Almanya Uluslar Ligi'nde küme düştü Uluslar Ligi'nde Hollanda'nın Fransa'yı 2-0 yenmesinin ardından A Ligi'nden B Ligi'ne düşen takım Almanya oldu.

9 Suudilerin Maicon için yaptığı yeni teklif Al Hilal Kulübü, Maicon için sarı-kırmızılı kulübe yeni bir teklif yaptı. Suudiler, Brezilyalı stoper için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdi.