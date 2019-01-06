Doğu'nun zirvesinde kazanan Toronto

Ligde Doğu Konferansı'nın zirvesindeki iki ekibi karşı karşıya geldiği mücadelede Toronto Raptors, Milwaukee Bucks'ı deplasmanda devirmeyi başardı.

All-Star oyun kurucusu Kyle Lowry'den 6 maçtır sakatlığı sebebi ile yararlanamayan Toronto, Kawhi Leonard ve Paskal Siakam ikilisinin attığı 30'ar sayı ile fark yarattı. Ayrıca, Serge Ibaka da 25 sayı kaydetti.

Hücumda sadece Giannis Antetokounmpo ile tehlike yaratabilen Milwaukee, Yunan forvetin 43 sayı 18 ribaundluk performansına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ayrıca takımda 13 dakika süre bulan Ersan İlyasova, 3 sayı 2 ribaund 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı