Domagoj Vida'nın lisansı çıktı

Zeljko Obradovic: Bizim açımızdan önemli bir galibiyet

Şenol Güneş: 3 şehidimiz vardı Türkiye'nin başı sağ olsun

Şenol Güneş: Hem bireysel olarak hem takım olarak iyi oynamadık

İrfan Buz: Futbol bu her şey olabilirdi

1 Feyenoord Van Persie transferini açıkladı Hollanda ekibi Feyenoord, Robin van Persie'yi transfer ettiğini açıkladı. Sürekli geçirdiği sakatlıklarla sahalardan uzak kalan Van Persie, sarı-lacivertli takımdan yaklaşık 14 milyon euro kazandı

2 Evra Galatasaray taraftarına teşekkür etti Bonservisi elinde olan ve Galatasaray ile anılan Patrice Evra, sarı-kırmızılı taraftara teşekkür mesajı gönderdi.

3 Kadın spiker Semahat: Destek için teşekkürler Beşiktaş-Bayern Münih maçını anlatmaya hazırlanan kadın spiker Semahat Özdoğan, 9 yıl önce anlattığı karşılaşmayı izlediğinde gülümsediğini ve destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

4 Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar barıştı 3 Temmuz sürecinden bu yana araları bozuk olan Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar, sponsorluk anlaşması için bir araya geldi.

5 Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri Bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

6 Yunan başkandan çirkin paylaşım Panathinaikos'un başkanı Dimitrios Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye 67-62 yenildikleri maçın ardından çirkin bir fotoğrafla Fenerbahçe taraftarlarına gönderme yaptı.

7 Ertuğrul Sağlam'a İran'da coşkulu karşılama İran'ın önde gelen futbol takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzalamak için şehre giden Ertuğrul Sağlam, Uluslararası Tebriz Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

8 All-Star'a seçilen Embiid'e Rihanna soruldu 2014 yılında kur yaptığı Rihanna'dan "All-Star ol, öyle gel" cevabını alan Philadelphialı Joel Embiid, Al-Star'a seçildi. Rihanna'nın sorulması üzerine ise, "Dünyada başka kadınlar da var." dedi.

9 Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı Cenk Tosun, "Cenk'in en büyük handikapı hocası Sam Allardyce" diyen Emre Belözoğlu'nu yalanladı. Golcü futbolcu, "Bana tam tersini söyledi" dedi.