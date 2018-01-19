Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'nın lisansı çıktı. Daha önce işlemleri yetişmediği için Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Hırvat oyuncu Antalyaspor maçının Şenol Güneş'in şans vermesi halinde forma giyebilecek.
PEPE'NİN SAKATLIĞINDA FORMA GİYEBİLİR
Pepe'nin sakatlığı ve Vida'nın lisansı çıkmamasından dolayı savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a Hırvat stoperden iyi haber geldi. Lisansı çıkan Vida, Antalya deplasmanında forma giyebilir.
Şenol Güneş, Pepe'nin sakatlığında Vida'yı Tosic'le kullanabilir. Vida, şans bulması halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez sahne almış olacak.