Domagoj Vida'yı isteyen 4 ekip

Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla yakaladığı büyük çıkışla Avrupa piyasasında dikkatleri üzerine çeken Vida'yı 4 takım istiyor.

3 İNGİLİZ 1 FRANSIZ TAKIMI YAKIN TAKİPTE

Hırvatistan Milli Takımı 2018 Dünya Kupası'nda ikinci olarak tarih yazarken en büyük katkı yapan oyuncuların başında Vida gelmişti. Siyah-beyazlı ekibin deneyimli stoperi bu çıkışıyla Avrupa takımlarının takibine girdi. Yaz transfer döneminde Vida'yı satmak isteyen ancak beklediği teklifi alamayan Beşiktaş'ın kapısı bir kez daha çalındı.

Hırvat basınında çıkan habere göre, Vida için 3 İngiliz kulübünün yanı sıra Monaco da takipte. Premier Lig'den Fulham, West Ham United ve Everton'ın istediği 29 yaşındaki stoper için Monaco'nun hocası Henry de devrede.

Yaz transfer döneminde Domagoj Vida'yı satmayan siyah-beyazlılar, beklediği teklifin gelmesi durumunda Hırvat futbolcunun gidişine onay verecek.