Doncic: Beni Sacramento alacak sandım

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, Sacramento Kings tarafından draft edileceğini sandığını söyledi.

Doncic, The Athletic'e, draft sürecinde Kings grubunun ziyaretini anlattı:

"Madrid'e gelmişlerdi (Real Madrid için oynadığında onu izlemek ve 5 Haziran 2018'de bir akşam yemeği yemek için). Takım sahibi ile gelmişlerdi, herkes gelmişti, bu yüzden doğrusu beni seçeceklerini düşünmüştüm."

Daha sonra Doncic'e, 2018'de 2 numaralı seçim olarak neden Marvin Bagley'yi draft etmeye karar verdiklerini açıklayıp açıklamadıkları sorulduğunda, The Athletic'de yanıtının şöyle olduğu yazdı:

"EUROLEAGUE ÇOK FARKLI"

"Yani, sanırım bunun nedeni Euroleague; farklı bir basketbol olması. Avrupa'da - İspanya Ligi'nde - maç başına 12 sayı ortalamam vardı. Ve Euroleague'de de maç başına 14 atıyordum. Yani farklı bir basketboldu."