Doncic Dallas Mavericks'te

2018 NBA Draftı geçtiğimiz gece düzenlenen özel organizasyonla gerçekleşti. Draft tarihinde ilk kez ilk sıradan seçim hakkına sahip olan Phoenix Suns, bu hakkını geçtiğimiz sezon Arizona'da harika bir performans ortaya koyan Deandre Ayton'dan yana kullandı.

19 yaşında ve 2.16 boyundaki pivot oyuncusu, geçtiğimiz sezon 20.1 sayı ve 11.6 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamış, ayrıca çıktığı 35 maçın 24'ünde double-double performansı sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Gecenin ikinci sırada seçilen ismi Marvin Bagley oldu. Geçtiğimiz sezon Duke formasıyla 21 sayı ve 11.1 ribaunt ortalamaları tutturan Bagley'nin yeni durağı Sacramento Kings oldu.

DONCİC ÜÇÜNCÜ SIRADAN DRAFT EDİLDİ

Avrupa basketbolunun yükselen yıldızı Luka Doncic ise Atlanta Hawks tarafından üçüncü sırada seçildi. Hawks cephesi daha sonra Sloven basketbolcuyu, beşinci sırada seçilen Trae Young ve gelecek sezonun ilk tur draft hakkı karşılığında Dallas Mavericks'e takas etti.

Real Madrid ile geçtiğimiz sezon EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ve Final Four etabının MVP'si seçilen 19 yaşındaki Doncic böylece NBA kariyerine Dallas Mavericks'te başlayacak. Daha önce Türkiye'den NBA Draftı'na katılacaklarını açıklayan Berke Atar, Erxhan Osmani, Muhaymin Mustafa ve Berkan Durmaz, geçtiğimiz günlerde bu kararlarından vazgeçmişti.

2018 NBA Draftı'nın ilk 5 sıra seçimi şöyle:

1. Deandre Ayton - Phoenix Suns

2. Marvin Bagley - Sacramento Kings

3. Luka Doncic - Atlanta Hawks (Dallas Mavericks'e takas edildi)

4. Jaren Jackson - Memphis Grizzlies

5. Trae Young - Dallas Mavericks (Atlanta Hawks'a takas edildi)