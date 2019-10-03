Doncic: Nowitzki'nin adımlarını takip etmek istiyorum

Luka Doncic, Dirk Nowitzki'nin ayak izlerini takip etmek ve hayat boyu Dallas Mavericks ile beraber olmak istediğini söyledi.

2018-19 NBA sezonu, Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki için son sezon olmuş olsa da, Luka Doncic üzerinde kalıcı bir etki bıraktığı belli oldu.

"KAZANAN BİR KÜLTÜR İNŞA ETMEK ÖNEMLİDİR"

Doncic, Mavs ile bir miras oluşturmak istediğini söyledi:

"Dirk 21 yıldır buradaydı. Burada kalmak ve Dirk'in adımlarını takip etmek istiyorum. Bu (kazanan bir kültür inşa etmek) önemlidir. Biz playofflara girmek istiyoruz ve bence bunu yapabiliriz. Elbette, bu sezon benim hedefim bu. Tüm takım, bu sezon için heyecanlı."