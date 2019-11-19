Doncic yıldızlaştı, Dallas Spurs'ü yendi

Sezona harika giren Sloven Luka Doncic, dün gece de San Antonio Spurs karşısında tarihi bir performans sergiledi ve 42 sayı, 12 asist, 11 ribaundla oynadı.

TRİPLE-DOUBLE YAPAN EN GENÇ 2. OYUNCU OLDU

42 sayıyla kariyer rekorunu kıran 20 yaşındaki yıldız, ayrıca LeBron’dan sonra tarihte 40 sayıyla triple-double yapan en genç 2. isim oldu.

Üstelik yaptıkları da sadece bu kadar da değildi. Teksas derbisinde sahne alan Doncic, bitime 34 saniye kala attığı üçlükle Spurs‘e kapıları kapattı ve Dallas’ın maçı 117-110 kazanmasını sağladı.

Dallas’ta Doncic dışında en etkili isim 22 sayı ve 5 ribaundla oynayan Dorain Finney Smith olurken; Kristaps Porzingis 18 sayı, 10 ribaund ve Jaylen Brunson 11 sayıyla oynadı.

Spurs’te ise DeDeMar DeRozan 36 sayı, 8 ribaundla takımının en etkili ismi olurken LaMarcus Aldridge 16 sayı, 9 ribaund ve Brian Forbes 13 sayıyla oynadı.