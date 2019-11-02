Doncic'in müthiş performansı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, uzatmaya giden maçta konuk olduğu Dallas Mavericks'i 119-110 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Sezona iyi başlayan Los Angeles Lakers, normal süresi 103-103 eşitlikle sona eren maçta deplasmanda Dallas Mavericks'i 119-110'luk skorla geçerek bu sezonki 4. galibiyetine ulaştı.

LEBRON'DAN 39 SAYI 16 ASİST 12 RİBAUNT

Batı Konferansı'nda averajla liderlik koltuğunda oturan Lakers'ta all-star oyunculardan LeBron James 39 sayı, 16 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 31 sayı ve 8 ribauntla skora destek verdi.

Sezonun 2. mağlubiyetini alan Mavericks'te Luka Doncic'in 31 sayı, 15 asist ve 13 ribauntluk "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi.