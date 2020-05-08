Donk: F.Bahçe galibiyetini unutmayacağım

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanının çoğunu evinde geçirdiğini belirten Ryan Donk, sürecin oldukça zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

Galatasaray ile ilgili de konuşan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımla yaşadığı Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini unutmayacağını belirtti.

''BU SERİYİ SONA ERDİRMEK GÜZELDİ''

20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeleriyle ilgili konuşan deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda yenmek harika, takımımız adına böylesi olumsuz bir seriyi sona erdirmek güzeldi. Attığım gol dolayısıyla benim için de özeldi ama takımın kazanmak için gösterdiği büyük gayret çok daha önemliydi. Hep birlikte kazandık, bu galibiyeti unutmayacağım. Umarım taraftarlar da benim gibi düşünüyordur."