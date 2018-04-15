Donk ve Adebayor'un faullerine kart çıkmadı

Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maç son derece sert başladı. Baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekipte maçın 12. dakikasında Donk'un sert hareketi tartışma konusu oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

ÖNCE ARDA'YA SONRA EMRE'YE FAUL YAPTI

Başakşehir, Galatasaraylı Donk'un maçın 12. dakikasında önce Arda Turan'a ardından Emre Belözoğlu'na yaptığı faullerde kırmızı kart bekledi ancak hakem Halil Umut Meler kart çıkarmadı. Donk, topu kaptırdıktan sonra Arda'nın ayağına basarken, devam eden pozisyonda ise Emre Belözoğlu'na faul yaptı.

Başakşehirli oyuncular bu pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi ancak hakem Donk'u uyardı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

ADEBAYOR'UN DİRSEĞİNE DE KART ÇIKMADI

İlk 45 dakikasında yaşanan sertliklere rağmen 2 sarı kartın çıktığı maçta bir başla tartışmalı pozisyon 26. dakikada yaşandı. Serdar Aziz'le Adebayor arasında yaşanan ikili mücadele sırasında Togolu golcü rakibine dirsek attı.

Serdar Aziz'in yerde kalmasıyla oyun bir süre durdu, Halil Umut Meler bu pozisyonda da kart çıkarmadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Halil Umut Meler, ilk yarıda Mariano'ya ve itiraz eden Emre Belözoğlu'na kart çıkardı.