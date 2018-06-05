Donk ve Sinan'a yeni sözleşme

Şampiyon olarak tamamlanan sezonun ardından Devler Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, UEFA'nın kesin kararı açıklanmadığı için transferde eli kolu bağlı şekilde bekliyor.

Bu yüzden yönetim önceliği mevcut kadrodaki isimlere verdi. Habertürk'ün haberine göre, ilk olarak Fatih Terim geldikten sonra adeta küllerinden doğan Ryan Donk'un biten sözleşmesini yenilemek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Donk da Galatasaray'da kalmak istiyor.

Galatasaray'la 3 yıllık mukavele imzalamak isteyen 32 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık kontrat teklif edildiği bildirildi. Geçtiğimiz sezon 1.5 milyon Euro'ya oynayan 32 yaşındaki futbolcunun aynı paraya 'Tamam' dediği de öğrenildi.

SİNAN ÜCRETİNİ KATLAYACAK

İmparator'un gelişinin ardından parlayan bir diğer isim olan Sinan Gümüş de sözleşme uzatmak istiyor. Mevcut mukavelesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan 24 yaşındaki oyuncunun yıllık 600 bin Euro aldığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu bilen Fatih Terim, kadroda maaş adaletini sağlamayı amaçlıyor.

Galatasaray'ın geleceğini düşünerek gençlere daha çok önem veren Terim, Sinan'ın potansiyelinden daha fazla faydalanmayı amaçlıyor. Sinan Gümüş'le yıllığı 1.2 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

İNTER NAGATOMO'YU SATMAYA HAZIR

Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in kadroda tutulması yönünde rapor verdiği kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer için kulüpleriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. İnter, bir yıl daha sözleşmesi kalan 32 yaşındaki Japon futbolcuyu para kazanmak için bonservisiyle satmayı planlıyor. Mustafa Cengiz yönetimi, İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

M.CİTY DENAYER'İ DÜŞÜNMÜYOR

Manchester City ise Jason Denayer'i kadroda düşünmüyor. 2020'ye kadar kontratı bulunan Belçikalı stoperin yeniden kiralanması gündemde. Galatasaray şimdiden devreye girip işi bitirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Denayer de yeniden Galatasaray'da oynama konusunda İngiliz yöneticilere pres yapıyor.