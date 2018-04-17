Donk'a yeni sözleşme

Fatih Terim'in, Başakşehir maçında sürpriz bir şekilde 11'de şans verdiği oyuncu sergilediği performans sonrasında 90 dakika sonrasında teknik heyetin gözdesi oldu.

ORTA SAHADA DUVAR ÖRDÜ

Orta sahada Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'den oluşan Başakşehir orta sahasına karşı oynadığı oyun beğenilen Donk, teknik heyet tarafından tebrik edildi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Hürriyet'in haberine göre, Terim döneminde çok başarılı bir grafik ve oyun çizmeye başlayan Donk ile Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalaması da büyük oranda kesinleşti.

Galatasaray'ın sezon sonunda Hollandalı oyuncu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Opta verilerine göre Galatasaray - Başakşehir maçının en fazla topla buluşan ismi 81 kez ile Ryan Donk oldu. 3 hava topu mücadelesini de kazanarak %100 başarı gösteren Hollandalı oyuncu, 4 uzaklaştırma ve 1 pas arası ile alkış topladı.

Mücadelesiyle tam not alan Donk, 5 kez de top kapma başarısı gösterdi.