Donk'la 1+1 yıllığına anlaşıldı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda tutulmasını isteği Ryan Donk ile anlaşma sağladı.

Geçen sezonun ikinci yarısında kendisine verilen şansı iyi kullarak göze giren Hollandalı futbolcu ile 1+1 senelik anlaşma yapıldı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuya daha önce olduğu gibi yine 1.5 milyon euro verecek.

ŞAMPİYONLUKTA PAYI VAR

Ryan Donk 25 resmi maçta forma giyerse opsiyon maddesi yürürlüğe girecek ve 1 sene daha Galatasaray'da kalacak. Kasımpaşa'dan 2.5 sene önce 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen ama Fatih Terim gelene kadar kendini kabul ettiremeyen Donk, 21. şampiyonluğun gizli kahramanları arasında yer almıştı.

Galatasaray'da Terim'in kalmasını istediği Nagatomo konusunda ise herhangi bir pürüz olmadığı belirtilirken, Denayer için Manchester City ile görüşmeler sürüyor. Galatasaray 8 milyon euro isteyen İngiliz kulübüne 3 milyon euro önerdi.