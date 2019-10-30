Donk'un dansözle halay çektiği görüntüler

Pazar günü Beşiktaş'la oynanan derbide kötü bir performans sergileyen Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı futbolcuların, derbinin ardından bir doğum günü partisine katıldığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

DONK EN ÇOK ELEŞTİRİLEN İSİM

Babel, Lemina ve Donk'un kadın arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutladığı ve dansöz oynattığı videolara, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Derbi yenilgisinin ardından böyle bir eğlenceye katılan isimler eleştirilirken, oğlunun ameliyat olması sebebiyle Beşiktaş maçında oynamayan Donk'un doğum günü kutlamaya gitmesi, sert yorumlara sebep oldu.

Donk doğum günü partisinde halay çekti - İZLE

Parti gecesine dair çıkan yeni görüntülerde Donk'un, dansözlerle halay çektiği görülüyor.

Donk, derbi öncesi, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullanmış ve maçta forma giymemişti.