Donk'un sözleşmesi uzatılıyor

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası E-EURO 2020'de gruplar belli oldu.

Son günlerde verdiği her röportajda Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen Arda Turan, bu kez sahur programında bu isteğini dile getirdi.

Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun isteği üzerine Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu İsmail Yüksek'i 500 bin lira artı iki genç oyuncu karşılığında kadrosuna kattı.

Görüştüğü hocalar arasında Nenad Bjelica'yı ilk sıraya koyan Fenerbahçe yönetimi, Hırvat hocayı İstanbul'a davet etti. Ancak 14 günlük karantina süreci işi sıkıntıya soktu.

300 milyon pounda Newcastle United'ı satın almaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a rakip çıktı. ABD'li televizyoncu Henry Mauriss, İngilizlere 350 milyon pound teklif etti.

Fatih Terim ile görüşen Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın, "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye gelin diye bize baskı kuruyor ancak biz size söz verdik" dedikleri öğrenildi.

Ülkesi Portekiz'den bir ada satın aldığı söylenen Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.

Galatasaray yönetimi, Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. 2.2 milyon euro maaş alan Hollandalı futbolcunun yeni sezondaki ücreti ise 1.2 milyon euro olacak.

1 Ronaldo adasını keşfe çıktı Ülkesi Portekiz'den bir ada satın aldığı söylenen Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.

2 Arda Turan: İlk tercihim Galatasaray'da oynamak Son günlerde verdiği her röportajda Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen Arda Turan, bu kez sahur programında bu isteğini dile getirdi.

3 Veliaht Prens Selman'a Amerika'dan rakip çıktı 300 milyon pounda Newcastle United'ı satın almaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a rakip çıktı. ABD'li televizyoncu Henry Mauriss, İngilizlere 350 milyon pound teklif etti.

4 Hoca arayan Fenerbahçe, koronavirüse takılıyor Görüştüğü hocalar arasında Nenad Bjelica'yı ilk sıraya koyan Fenerbahçe yönetimi, Hırvat hocayı İstanbul'a davet etti. Ancak 14 günlük karantina süreci işi sıkıntıya soktu.

5 Türkiye'nin E-EURO 2020'deki rakipleri belli oldu UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası E-EURO 2020'de gruplar belli oldu.

6 Fenerbahçe, İsmail Yüksek’i transfer etti Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun isteği üzerine Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu İsmail Yüksek'i 500 bin lira artı iki genç oyuncu karşılığında kadrosuna kattı.

7 Mert Hakan ile Emre Kılınç Galatasaray'ı saklamıyor Fatih Terim ile görüşen Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın, "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye gelin diye bize baskı kuruyor ancak biz size söz verdik" dedikleri öğrenildi.

8 Gökhan Gönül: Ayrılmayı düşünmüyorum Son günlerde Fenerbahçe'ye geri döneceği söylenen Gökhan Gönül, çıkan bu iddiaları yalanladı. 35 yaşındaki futbolcu, "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" dedi.

9 Yusuf Şimşek: Futbola 32 yaşında Beşiktaş'ta başladım Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Yusuf Şimşek, kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu. Yusuf, "Beşiktaş’a gelene kadar gerçek bir futbolcu gibi yaşamadım. Tam bir profesyonel değildim" dedi.