Donk'un sözleşmesi uzuyor

Geçtiğimiz yıl Fatih Terim'in gelişiyle birlikte adeta küllerinden doğan ve şampiyonlukta kilit rol oynayan Hollandalı oyuncu, bu sezon da 13 lig ve 7 Avrupa müsabakasına çıkarak toplamda 20 kez Parçalı'yı sırtına geçirdi.

Opsiyon maddesinde Süper Lig ve Avrupa dahil olmak üzere 21 maça çıkması halinde kontratı otomatik olarak uzayacağı belirtilen 33 yaşındaki oyuncunun, Bursa deplasmanında bu sayıyı tamamlaması bekleniyor.

Son olarak Antalya maçının ikinci yarısında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olan deneyimli futbolcu, orta sahada Cimbom'un direncini arttırmıştı. Aslan ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen kalesinde birkaç kez ciddi tehlike yaşamış ve ortaya koyduğu futbol camiayı tatmin etmemişti.

Ancak ikinci yarıda rakibine fırsat vermeyen Sarı-Kırmızılılar, attığı 4 golle birlikte sahadan 5-0 üstünlükle ayrılmıştı. Donk'un oyuna girmesinin ardından takımının performansının arttığını gören teknik direktör Fatih Terim'in, Bursa deplasmanında ilk 11 olmasa bile maçın gidişatına göre tecrübeli oyuncuyu sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi.

Böylelikle de opsiyonunu tamamlaması için 1 maça ihtiyacı olan Donk'un, kontratı otomatik olarak uzamış olacak.