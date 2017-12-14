Donnarumma'yı ağlattılar

Milan'ın genç kalecisi Gianluigi Donnarumma, geçtiğimiz temmuz ayında uzun ve problemli bir sürecin ardından kulübü ile sözleşmesini uzatmıştı.

Ancak İtalya basınında yer alan haberlere göre Donnarrumma, 'psikolojik şiddet' gördüğünü söyleyerek, sözleşmesini iptal etmek istediğini yönetime iletti.

"ARTIK GİT SABRIMIZ TAŞTI"

Çıkan haberler Milan taraftarını kızdırdı. Kırmızı-siyahlı takımın İtalya Kupası'nda Hellas Verona'yı ağırladığı maçta Milan taraftarlarının hedefinde genç file bekçisi vardı. Tribünde dev bir pankart açıldı. Üzerinde, "Yıllık 6 milyon euroya psikoloijk şiddet ve parazit abisinin transfer edilmesi. Artık git, sabrımız tükendi" yazıyordu.

Bu pankartı gören Donnarumma büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan genç file bekçisine, kaptan Bonucci destek verdi. Donnaruma ise Paris Saint Germain ve Real Madrid gibi kulüplerin ilgilendiği biliniyor.