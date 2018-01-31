Dortmund, Batshuayi'yi transfer etti

Borussia Dortmund, Arsenal'e gönderdiği Aubameyang'ın yerini Batshuayi ile doldurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALADI

Alman ekibi, Chelsea'de Giroud transferinin ardından gözden çıkarılan Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu olduğu da açıklandı.

Batshuayi, transfer sonrasında yaptığı açıklamada, "büyük hedeflerime ulaşmak için, mümkün olduğunca oynamak ve goller atmak istiyorum. Dünya Kupası bu yaz oynanacak" dedi.

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