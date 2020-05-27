B.Dortmund, Bayern Münih'e direnemedi

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Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez çalıştı

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Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

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Mustafa Cengiz taburcu oldu

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Ali Koç: 3 ayrı teknik adam ile görüşüyoruz

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Erol Bulut: Ali Koç'un saydığı özellikler bende var

1 Galatasaray, Cenk Özkacar'ı transfer etmek istiyor Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yoğun isteği üzerine Altay'da forma giyen genç stoper Cenk Özkacar'ı gündemine aldı.

2 Fenerbahçe, Mert Hakan'dan vazgeçmiyor Yeni sezonda Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılan Mert Hakan Yandaş'ın, Fenerbahçe'nin son teklifi karşısında kafasının karıştığı öğrenildi.

3 Sergen Yalçın'dan komando eğitimi Futbolculuk döneminde rahat tavırlarıyla bilinen Sergen Yalçın'ın, teknik direktörlüğünün ise bir hayli disiplinli olduğu öğrenildi.

4 Emre Belözoğlu'nun yerli transfer listesi Yabancıdan çok yerli ve gelecek vadeden isimlere yönelen Fenerbahçe'de, sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun listesinde tam 15 isim bulunuyor.

5 Mustafa Kapı, Trabzonspor'a gidiyor Galatasaray'ın tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcusu olan Mustafa Kapı'nın, Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

6 Sneijder, Galatasaray'a geri dönüyor Gelecek sezon için teknik heyetini yeniden kuracak olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından birinin Wesley Sneijder olacağı öğrenildi.

7 Fatih Terim, plazma bağışı çağrısı yaptı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.

8 Eşine selam söylenince 'Aleykümselam' diyen Muslera Bir programa katılan Fernando Muslera'nın, sunucunun eşi Patricia'ya selam göndermesi sonucu 'Aleykümselam' demesi, sosyal medyada gündem oldu.

9 Ali Koç: En doğru karar futbolun geri dönmesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolun diğer branşlara benzemediğini ve ligi iptal etmenin kolay bir karar olmadığını söyledi.