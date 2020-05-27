B.Dortmund, Bayern Münih'e direnemedi

Seyircisiz oynanan maçlarla devam eden Bundesliga'da 28. hafta karşılaşmalarında Borussia Dortmund'a konuk olan Bayern Münih, rakibini 1-0'lık skorla devirdi.
Bayern Münih'in tek golünü, 43. dakikada Joshua Kimmich kaydetti.
İÇ SAHADAKİ İLK MAĞLUBİYET
Bu sonucun ardından zirvedeki yerini perçinleyen Bayern Münih; ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkartırken, Borussia Dortmund'un da 6 maçlık galibiyet serisine son verdi ve rakibine bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşattı.
Bundesliga'da şu anki puan durumu şöyle: