Ensonhaber.com'a dön

B.Dortmund, Bayern Münih'e direnemedi

Bayern Münih, en yakın takipçisi olan ezeli rakibi Borussia Dortmund'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Seyircisiz oynanan maçlarla devam eden Bundesliga'da 28. hafta karşılaşmalarında Borussia Dortmund'a konuk olan Bayern Münih, rakibini 1-0'lık skorla devirdi.

Bayern Münih'in tek golünü, 43. dakikada Joshua Kimmich kaydetti.

İÇ SAHADAKİ İLK MAĞLUBİYET

Bu sonucun ardından zirvedeki yerini perçinleyen Bayern Münih; ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkartırken, Borussia Dortmund'un da 6 maçlık galibiyet serisine son verdi ve rakibine bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşattı.

Bundesliga'da şu anki puan durumu şöyle:

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM