Dortmund, Bayern'i geriden gelip mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yendi.
Lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı'nda oynanan ve Robert Lewandowski'nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Marco Reus (2) ve Paco Alcacer'in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih 20 puanda kaldı.
Sahasında Mönchengladbach'e 3-1 yenilen Werder Bremen'in tek golünü ise Nuri Şahin kaydetti.