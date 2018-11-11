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Dortmund, Bayern'i geriden gelip mağlup etti

Bayern Münih'i 3-2 mağlup eden Borussia Dortmund, puanını 27'ye yükseltti. Bavyera ekibi ise 20 puanda kaldı.

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Dortmund, Bayern'i geriden gelip mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yendi.

Lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı'nda oynanan ve Robert Lewandowski'nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Marco Reus (2) ve Paco Alcacer'in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih 20 puanda kaldı.

Sahasında Mönchengladbach'e 3-1 yenilen Werder Bremen'in tek golünü ise Nuri Şahin kaydetti.

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