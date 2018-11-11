Dortmund, Bayern'i geriden gelip mağlup etti

Uğur Özcan: Söz verdik ama olmadı

1 Sağlık görevlilerini çağıran oyuncunun attığı ilginç gol Maccabi Petah Tikvalı futbolcu Habib Habibou'nun Maccabi Netanya'ya attığı ilginç gol İsrail'de haftanın en çok konuşulan olayı oldu.

2 Muslera 12 dikişle oynadı Kayserispor maçında sakatlanan Muslera'nın kafasına 12 dikiş atıldı. Kanlar içinde kalan tecrübeli kaleci, takımını yalnız bırakmamak için özel bandajla oyuna devam etti.

3 Klopp'tan Şenol Güneş'e telefon Karius'u yakından takip eden Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Şenol Güneş'i arayarak 25 yaşındaki kalecinin son durumunu sordu.

4 Erol Bedir: Galatasaraylılar sürekli yerde yattı Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3-0 yenildikleri Galatasaray maçı sonrası sarı-kırmızılı futbolcuları eleştirdi.

5 Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü G.Saray Kulübü, verilen cezalar nedeniyle TFF'ye kızgın. Kayseri maçı sonrası 24 saniyelik kısa bir konuşma yapan Ümit Davala, "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

6 Rıdvan Dilmen: G.Saray büyük takım değil Rıdvan Dilmen, Kayseri'den 3 puanla dönen Galatasaray'ı analiz etti. Dilmen, "Galatasaray iyi takım değil, büyük takım değil, ama büyük kulüp" dedi.

7 Emre Kutalmış Ateşli Avrupa Şampiyonu Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkeklerde artı 87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı.

8 Başakşehir, Rizespor'u mağlup etti Süper Lig'in 12. haftasında lider Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

9 Galatasaray 3 maç sonra kazandı Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Cezalı ve sakatların çok olduğu deplasmanda Onyekuru yıldızlaştı, sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.