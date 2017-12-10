Dortmund, Bosz'u kovdu Stöger getirdi

Sarı-siyahlı kulübün üst yöneticisi Hans Joachim Watzke, düzenlediği basın toplantısında, Bosz ile dün yaptıkları görüşmeden sonra kendisiyle yolları ayırma kararı aldıklarını belirtti.

YERİNE STÖGER GELİYOR

Watzke, geçen hafta Köln Kulübü’nden ayrılan Peter Stöger ile bağlantıya geçtiklerini ve Avusturyalı teknik direktörle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

Stöger ise dün Köln'den Viyana’ya ailesinin yanına gittiğini, Watzke'nin telefon etmesi üzerine bugün Dortmund'a geldiğini söyledi.

Kendisine Borussia Dortmund’da sorumluluk üstlenme imkanı verildiği için teşekkür eden Stöger, bu sezon Köln ile sadece 3 puan aldığını ancak Dortmund yöneticilerinin son 4 yılı baz aldıklarından dolayı kendisine bu teklifi sunduklarına inandığını kaydetti.